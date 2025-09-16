الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (8) مقيمين، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات وهم: محمد عبدالمطلب عبدالعزيز (لبناني الجنسية)، عمر عبدالحليم عثمان خليل (سوداني الجنسية)، نواف عوده نايف صلال (قبائل نازحة/الكويت)، حازم علي إبراهيم الصباغ (مصري الجنسية)، دحام أحمد مبارك مبروك (قبائل نازحة/الحليفه)، أحمد عاصم عبدالحي المقدم (مصري الجنسية)، مصطفى عبدالفتاح موسى إدريس (سوداني الجنسية)، مؤيد أحمد علي الاهدل (يمني الجنسية).