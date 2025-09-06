Icon

الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية Icon أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه Icon هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ Icon حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن Icon حالة مطرية ورياح نشطة على جازان Icon المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع Icon 5 مؤشرات على تعافي الكبد الدهني Icon خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. غدًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بينها مواد مخدرة وأشياء محظورة

المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1404 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 108 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 801 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2350 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 72 صنفًا لمبالغ مالية، و11 صنفًا لأسلحة ومستلزماتها.

قد يهمّك أيضاً
الشورى يطالب هيئة الزكاة بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة

الشورى يطالب هيئة الزكاة بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت “زاتكا” في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع
السعودية اليوم

منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371...

السعودية اليوم