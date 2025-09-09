Icon

فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ Icon المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تقييم الأصول Icon اليوم.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة رسميًا Icon أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء Icon البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة Icon تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة Icon مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار Icon أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، فهد بن علي المناور، أوراق اعتماده لفخامة الرئيسة كلاوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في القصر الوطني بالعاصمة مكسيكو سيتي.

ونقل السفير المناور لفخامتها خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لها بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية دوام التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى

احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030

احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت
السعودية اليوم

الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت

السعودية اليوم
وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا
السعودية اليوم

وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى...

السعودية اليوم
السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان
أخبار رئيسية

السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان...

السعودية اليوم
السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي
السعودية اليوم

السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا...

السعودية اليوم
الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية
الرياضة

الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة...

الرياضة
الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون في مجال الصحة الرقمية
السعودية اليوم

الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون...

السعودية اليوم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

السوق