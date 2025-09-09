فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران توضيح من حساب المواطن بشأن تقييم الأصول اليوم.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة رسميًا أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، فهد بن علي المناور، أوراق اعتماده لفخامة الرئيسة كلاوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في القصر الوطني بالعاصمة مكسيكو سيتي.
ونقل السفير المناور لفخامتها خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لها بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية دوام التقدم والازدهار.