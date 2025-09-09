المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية، فهد بن علي المناور، أوراق اعتماده لفخامة الرئيسة كلاوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في القصر الوطني بالعاصمة مكسيكو سيتي.

ونقل السفير المناور لفخامتها خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لها بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية دوام التقدم والازدهار.