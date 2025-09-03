المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية
اختتم المنتخب السعودي اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًا مساء غدٍ, وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.
وأجرى اللاعبون حصة تدريبية على ملعب فيكتوريا زيزكوف تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، وأجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة بتمارين الكرات الثابتة والاسترجاع.
وعلى صعيد متصل، واصل سالم الدوسري ونواف العقيدي تمارينهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، ولم يشارك ناصر الدوسري في الحصة التدريبية، واكتفى بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي, ولم يُكمل زياد الجهني الحصة التدريبية لعارض صحي.