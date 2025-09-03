المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا

اختتم المنتخب السعودي اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًا مساء غدٍ, وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.

وأجرى اللاعبون حصة تدريبية على ملعب فيكتوريا زيزكوف تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، وأجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة بتمارين الكرات الثابتة والاسترجاع.

وعلى صعيد متصل، واصل سالم الدوسري ونواف العقيدي تمارينهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، ولم يشارك ناصر الدوسري في الحصة التدريبية، واكتفى بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي, ولم يُكمل زياد الجهني الحصة التدريبية لعارض صحي.