بعد ودية مقدونيا

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته ويستعد للقاء التشيك

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
المنتخب السعودي يستأنف تدريباته ويستعد للقاء التشيك
المواطن - واس

استأنف المنتخب السعودي، مساء اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة التشيكية براغ، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.

ميدانيًا، قسّم المدير الفني إيرفي رينارد اللاعبين إلى مجموعتين ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب مقدونيا، وخضعوا لتمارين استرجاعية في النادي الصحي، وضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُقيمت على ملعب ABC Braník بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن تُجرى تقسيمة على ربع مساحة الملعب، لتُختتم الحصة التدريبية بتمارين الإنهاء على المرمى ثم تمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، واصل الرباعي سالم الدوسري، ونواف العقيدي، وناصر الدوسري، وزياد الجهني تمارينهم الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب السعودي ظهر غدٍ السبت إلى مدينة هرادتس كرالوفه، استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا مساء الاثنين المقبل على ملعب مالتشوفيسكا.

ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غدٍ السبت بحصة تدريبية مغلقة تُقام عند الساعة (5:30) مساءً على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه.

