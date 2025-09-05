المنتخب السعودي يستأنف تدريباته ويستعد للقاء التشيك هيئة النقل: تنفيذ 340 ألف عملية فحص وضبط 47 ألف مخالفة من قلب السعودية.. نبض العطاء الخيري يمتد ليصل إلى أصقاع الأرض فلكية جدة: خسوف كلي للقمر مُشاهدٌ في سماء السعودية السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بفلسطين التأمينات الاجتماعية: 10 شروط لاستحقاق دعم ساند موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القردة تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر
استأنف المنتخب السعودي، مساء اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة التشيكية براغ، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.
ميدانيًا، قسّم المدير الفني إيرفي رينارد اللاعبين إلى مجموعتين ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب مقدونيا، وخضعوا لتمارين استرجاعية في النادي الصحي، وضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُقيمت على ملعب ABC Braník بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن تُجرى تقسيمة على ربع مساحة الملعب، لتُختتم الحصة التدريبية بتمارين الإنهاء على المرمى ثم تمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، واصل الرباعي سالم الدوسري، ونواف العقيدي، وناصر الدوسري، وزياد الجهني تمارينهم الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.
من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب السعودي ظهر غدٍ السبت إلى مدينة هرادتس كرالوفه، استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا مساء الاثنين المقبل على ملعب مالتشوفيسكا.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غدٍ السبت بحصة تدريبية مغلقة تُقام عند الساعة (5:30) مساءً على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه.