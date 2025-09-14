الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من “جائزة العمل”، ابتداءً من اليوم، ويستمر حتى 14 من نوفمبر المقبل، في خطوة تجسد استمرار حرص الوزارة على تحفيز منشآت القطاع الخاص وتكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل.

وتتوزع جائزة هذا العام على خمسة مسارات رئيسة تشمل التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، إضافةً إلى المسار الجديد الذي ينطلق لأول مرة وهو السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار سعي الوزارة؛ إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وتطوير بيئته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشهد النسخة الخامسة توسعًا نوعيًا، حيث ارتفع مجموع الجوائز إلى ثمانٍ وثلاثين جائزة مقارنة بثلاثين جائزة فقط في النسخة السابقة، وهو ما يعكس تزايد الإقبال وأهمية الجائزة كمحفز للمنشآت نحو التميز المؤسسي.

وجرى إضافة قطاعي الرياضة والبيئة والمياه والزراعة ضمن مسار التوطين، لمواكبة الأولويات الإستراتيجية للسوق، فيما يضم مسار السلامة والصحة المهنية الجديد جائزتي “التميز المؤسسي في السلامة والصحة المهنية” و”نخبة رواد وشركاء السلامة والصحة المهنية”، بعدد إجمالي بلغ ثماني جوائز جديدة.

وكانت النسخة الرابعة من الجائزة قد سجلت مشاركة واسعة وتوجت ثلاثين منشأة وجهة فائزة في مختلف المسارات، وأسهمت في رفع مستوى الوعي والتزام المنشآت بمعايير بيئة العمل المميزة، وتبني برامج فاعلة في التوطين وتنمية المهارات، واليوم تأتي النسخة الخامسة لتؤكد على مواصلة هذا النهج، وتعميق أثره من خلال توسع أكبر ومسارات أكثر شمولية.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في الجائزة تمثل فرصة نوعية للمنشآت؛ لإبراز تميزها المؤسسي، وتعزيز حضورها التنافسي في السوق، داعيةً جميع المنشآت المؤهلة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجائزة قبل انتهاء فترة التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.laboraward.sa/.

يذكر أن جائزة العمل هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تحتفي بجهود القطاع الخاص، وتكرّم منشآته الرائدة في مختلف المجالات، وتشجعها على تعزيز الممارسات النموذجية في سوق العمل.