Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك Icon الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف Icon السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي Icon حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان Icon الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ مساءً
الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بما يُسهم في رفع كفاءة تنظيم هذه الفعاليات ومواءمة محتواها مع التوجهات الوطنية ذات الصلة.

وتتيح الخدمة للجهات من مختلف القطاعات (الحكومي، الخاص، غير الربحي) من التقديم إلكترونيًا لاعتماد فعالياتها عبر المنصة، وتمر آلية طلب الخدمة بمرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تقديم الطلب عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لاعتماد محتوى الفعالية من قبل الوزارة كخطوة أساسية ورئيسة، فيما تشمل المرحلة الثانية إصدار الترخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

قد يهمّك أيضاً
الموارد البشرية تباشر شكوى حارس أمن لم يتسلم راتبه في إحدى المنشآت

الموارد البشرية تباشر شكوى حارس أمن لم يتسلم راتبه في إحدى المنشآت

اتفاقية لتنفيذ مشروع دعم تأثيث البيوت النموذجية للأيتام 

اتفاقية لتنفيذ مشروع دعم تأثيث البيوت النموذجية للأيتام 

وتعكس هذه الخدمة التزام الوزارة بتعزيز جودة فعاليات المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى تنظيمها، بما يضمن تقديم محتوى هادف يواكب مستهدفات رؤية 2030 في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويُسهم في نشر الوعي وترسيخ الدور الحيوي للمسؤولية الاجتماعية لدى مختلف شرائح المجتمع.
يذكر أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتوحيد الجهود في تنظيم الفعاليات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل
السعودية اليوم

912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف...

السعودية اليوم