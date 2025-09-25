“المواطن” توثق احتفالات الدرعية باليوم الوطني 95.. مسيرة عسكرية وتراثية تجذب الزوار

تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 95، وثقت عدسة صحيفة “المواطن” مشاهد فريدة من قلب الدرعية، حيث شهدت المنطقة مسيرة عسكرية وتراثية ضخمة شارك فيها عدد من القطاعات الأمنية، إلى جانب فرق فلكلورية ومشاركات شعبية واسعة.

وتدفق الزوار من مختلف الأعمار، حاملين الأعلام السعودية، ومُرتدين الأزياء الوطنية، للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

مسيرة عسكرية

وشهدت الدرعية مسيرة عسكرية مهيبة، استعرضت فيها القطاعات الأمنية جاهزيتها، وسط هتافات الحضور الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، كما شارك في المسيرة عدد من الخيالة، والفرق الشعبية التي قدمت عروضاً تراثية تجسد عمق التراث السعودي.

وكانت الفعالية فرصة لتوثيق اللحمة الوطنية، حيث امتلأت شوارع الدرعية بالحضور، ومن بينهم عائلات وأطفال ارتدوا الأوشحة الخضراء، والأزياء التقليدية التي تعكس تنوع الثقافة السعودية، بالإضافة إلى لوحة كبيرة تحمل عبارة “صفوفنا وحدة”، تجسد روح التضامن والوحدة بين أبناء المملكة.