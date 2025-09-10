المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج

منذ اللحظة التي يعقد فيها الحاج نية النسك، تبرز المواقيت ومساجد الحل كبوابات أولى لهذه الرحلة الإيمانية، وتشهد هذه المواقع اليوم مسارًا تطويريًا تقوده الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ بهدف رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها، لتكون أكثر قدرة على استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة ميسرة تليق بمكانة مكة المكرمة.

وخلال موسم حج 1446هـ، نجحت خطط التشغيل في تقليص زمن انتظار الحجاج إلى (39) دقيقة بعد أن كان يصل إلى (80) دقيقة، وتخفيض زمن الاستجابة للملاحظات إلى (150) دقيقة كحد أقصى بعد أن كان (240) دقيقة، بنسبة استجابة بلغت (100%), وبلغت نسب رضا الزوار وجودة الخدمات (99%)، مع جاهزية تشغيلية كاملة تحققت منذ وقت مبكر من شهر ذي القعدة.

وتتضمن المشاريع الجارية، إعداد تصاميم تفصيلية لميقات قرن المنازل (السيل الكبير) تشمل إعادة تنظيم الحركة الداخلية، وتحسين الساحات، وتوسعة المصليات، وتحديث المرافق الخدمية.

ويشمل العمل على ميقات وادي محرم، خططًا تطويرية تركز على رفع كفاءة المرافق وتعزيز المشهد البصري وربط الموقع بمسارات الحركة الرئيسة.

أما في جانب التشغيل والصيانة، فتغطي الأعمال مواقع ميقات السيل الكبير، وميقات وادي محرم، وميقات الجحفة، وميقات يلملم، ومسجد التنعيم الذي يُعدُّ من أكثر مواقيت الحل استخدامًا للإحرام، بعد ذلك مسجد الجعرانة كثاني مسجد حل, ويأتي هذا العمل ضمن خطة متكاملة تشمل أعمال النظافة اليومية، وصيانة المرافق وتحسين الواجهات والممرات الخارجية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أن تطوير المواقيت ومساجد الحل يأتي في إطار رؤية إستراتيجية؛ تهدف إلى رفع كفاءة هذه المواقع وتعزيز جاهزيتها في استقبال ضيوف الرحمن منذ لحظة الإحرام.

وبيّن أن المشروع يرتكز على تحسين التشغيل، وضمان الاستدامة وتعزيز جودة الخدمات، بما يعكس قدسية المكان، ويواكب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين.

وتعمل الهيئة الملكية على وضع تصور مستقبلي؛ يهدف إلى تطوير نموذج تشغيل مستدام يوسع من الطاقة الاستيعابية للمواقع، ويخفف الضغط على المواقيت الحالية، مع اعتماد معايير تصميم تحافظ على الهوية المعمارية الإسلامية، وتواكب تطلعات خدمة ضيوف الرحمن.

وبهذا التوجه، تمضي المواقيت ومساجد الحل نحو أن تكون مواقع إحرام مطوَّرة بخدمات متكاملة، تعكس الوجه المشرِّف لمكة المكرمة وتقدِّم تجربة روحانية وإنسانية تليق بضيوفها.