توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي أمس, نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد أن حسم المواجهة النهائية أمام نادي الأهلي بنتيجة (2 – 0)، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض.
وحصل نادي النصر على مكافأة مالية بلغت (300,000) ريال، ونال النادي الأهلي مبلغ (200,000) ريال.
وحققت لاعبة نادي النصر كاثلين سوزا جائزة أفضل لاعبة، وذهبت جائزة أفضل حارسة إلى لاعبة نادي النصر منى عبدالرحمن.
ويُعد كأس السوبر السعودي للسيدات بمثابة الشريط الافتتاحي لموسم الكرة النسائية الجديد، إذ يأتي ختام البطولة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للسيدات يوم الجمعة (12) سبتمبر 2025، في نسخة مرتقبة يتطلع خلالها الجميع لمزيد من الإثارة والتنافسية.
الأولوية داااائمًا " نصـراوية " 😄💛
رسمـيًا 🤩..
نادي النصر بطلًا لكأس السوبر السعودي للسيدات 🏆🔥
في نسخته الأولى 👏! pic.twitter.com/x9Kt6BJPhL
— سيدات النصر | AlNassr Ladies (@AlNassrFCW) September 8, 2025