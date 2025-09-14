النصر يتغلّب على الخلود في دوري روشن 

توضيح من مساند بشأن مدة الاستقدام ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
تغلّب النصر على نظيره الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
سجل للنصر أولًا اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (52)، وأضاف زميله مارتينيز الهدف الثاني عند الدقيقة (81)، ليصل النصر للنقطة السادسة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، وبقي الخلود بدون نقاط في المركز الـ (17).