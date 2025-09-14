Icon

النصر يتغلّب على الخلود في دوري روشن 

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
النصر يتغلّب على الخلود في دوري روشن 
المواطن - واس

تغلّب النصر على نظيره الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل للنصر أولًا اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (52)، وأضاف زميله مارتينيز الهدف الثاني عند الدقيقة (81)، ليصل النصر للنقطة السادسة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، وبقي الخلود بدون نقاط في المركز الـ (17).

