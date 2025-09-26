النصر يحسم قمة الدوري بثنائية في الاتحاد

حسم فريق النصر قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”، بعد فوزه على مضيفه الاتحاد بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير بلغ أكثر من (53) ألف متفرج، أضفى أجواء استثنائية على القمة.

وانطلقت المباراة بإيقاع عالٍ وتنافس محتدم بين الفريقين، حيث افتتح ساديو ماني التسجيل للنصر عند الدقيقة (9)، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني عند الدقيقة (35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء القوي بين الطرفين مع محاولات هجومية متبادلة، غير أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى (12) نقطة متصدرًا جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند (9) نقاط في وصافة الترتيب، لتزداد ملامح المنافسة المبكرة على صدارة الدوري بين الفريقين.