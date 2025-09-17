Icon

في أولى مواجهاته في دوري أبطال آسيا 2

النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كسب فريق النصر نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بخمسة أهداف دون مقابل, في مباراته الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2, التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

افتتح اللاعب عبدالرحمن غريب التسجيل لصالح النصر عند الدقيقة الـ(14)، قبل أن يعزز البرازيلي أنجيلو النتيجة بهدف ثانٍ بعد ثلاث دقائق فقط، وأضاف زميله ويسلي الهدف الثالث عند الدقيقة الـ(59)، فيما سجل كومان الهدف الرابع عند الدقيقة الـ(89)، ليختتم ماني أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ(93).

وبهذا الفوز يتصدر النصر مجموعته الرابعة التي تضمه مع الزوراء العراقي وغوا الهندي واستقلال دوشمبه الطاجيكي.

