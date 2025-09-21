النصر يقسو على الرياض بخماسية بدوري روشن

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
كسب فريق النصر ضيفه الرياض بنتيجة (5 – 1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة الثالثة “عزّنا بطبعنا”، من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت أهداف النصر عن طريق اللاعب جواو فيليكس عند الدقيقتين (6 و49), وأضاف كومان الهدف الثاني عند الدقيقة (30).
وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل ثنائية عند الدقيقتين (33 و76), فيما سجل للرياض اللاعب سيلا عند الدقيقة (51), ليصل النصر بهذا الفوز للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب الدوري وبفارق الأهداف عن نظيره الاتحاد.