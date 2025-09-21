Icon

في منافسات الجولة الثالثة

النصر يقسو على الرياض بخماسية بدوري روشن

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
النصر يقسو على الرياض بخماسية بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

كسب فريق النصر ضيفه الرياض بنتيجة (5 – 1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة الثالثة “عزّنا بطبعنا”، من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت أهداف النصر عن طريق اللاعب جواو فيليكس عند الدقيقتين (6 و49), وأضاف كومان الهدف الثاني عند الدقيقة (30).

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل ثنائية عند الدقيقتين (33 و76), فيما سجل للرياض اللاعب سيلا عند الدقيقة (51), ليصل النصر بهذا الفوز للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب الدوري وبفارق الأهداف عن نظيره الاتحاد.

