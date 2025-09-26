النظام الصحي في غزة يوشك على الانهيار

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أكدت منظمة الصحة العالمية أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى إغلاق أربعة مستشفيات إضافية هذا الشهر في شمال القطاع، ليبقى عدد المستشفيات العاملة 14 مستشفى فقط، جميعها تعمل بأقل من طاقتها.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن 16 نقطة طبية و11 مركزًا للرعاية الأولية توقفت عن العمل، فيما تواجه المستشفيات الثمانية المتبقية ومستشفى ميداني واحد ضغطًا شديدًا؛ بسبب أعداد المصابين الكبيرة نتيجة الغارات، إلى جانب المرضى الآخرين.
وأضاف أن (11) من أصل (12) هجومًا على مرافق صحية بين (7 و17) سبتمبر وقعت في غزة، وأن أكثر من (15) ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.
وجددت المنظمة دعوتها إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وفرق الطوارئ لدعم ما تبقى من النظام الصحي في غزة.