النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي

تراجعت أسعار النفط بنحو (3.5%) اليوم وسط توقعات بنمو المعروض العالمي في وقت تعتزم فيه مجموعة أوبك+ زيادة إنتاج النفط مجددًا في نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (2.42) دولار ما يعادل (3.5%) إلى مستوى (67.71) دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (2.42) دولار ما يعادل (3.7) إلى مستوى (63.32) دولارًا للبرميل.