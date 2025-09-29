Icon

النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط بنحو (3.5%) اليوم وسط توقعات بنمو المعروض العالمي في وقت تعتزم فيه مجموعة أوبك+ زيادة إنتاج النفط مجددًا في نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (2.42) دولار ما يعادل (3.5%) إلى مستوى (67.71) دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (2.42) دولار ما يعادل (3.7) إلى مستوى (63.32) دولارًا للبرميل.

