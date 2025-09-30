Icon

النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج “أوبك+” واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، التي تنتهي اليوم الثلاثاء، 47 سنتًا، أو 0.69%، مسجلة 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأكثر نشاطا لشهر ديسمبر بمقدار 43 سنتًا أو 0.64% إلى 66.66 دولار.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.05 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتًا أو 0.63%.

وتأتي هذه الانخفاضات امتدادًا لتراجع أمس الاثنين عندما سجل كل من برنت وخام غرب تكساس هبوطا بأكثر من 3% عند التسوية بعدما سجلا أكبر خسائر يومية منذ أول أغسطس 2025.

وقال المحلل في آي.جي توني سيكامور في مذكرة إن التراجع جاء نتيجة استئناف إقليم كردستان العراق صادرات الخام، وتقارير رجحت أن يوافق تحالف “أوبك+” على زيادة الإنتاج لشهر نوفمبر في اجتماعه الأسبوع المقبل.

