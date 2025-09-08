Icon

النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج
المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم معوضة بعض خسائر الأسبوع الماضي، بعد اكتفاء تحالف أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج.

وصعد خام برنت (57) سنتًا ما يعادل (0.87%)، مسجلًا (66.07) دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (46) سنتًا ما يعال (0.74%)، ليسجل (62.33) دولارًا للبرميل.

