النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر استدعاء 982 سخان ماء Weiju إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية
ارتفعت أسعار النفط اليوم معوضة بعض خسائر الأسبوع الماضي، بعد اكتفاء تحالف أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج.
وصعد خام برنت (57) سنتًا ما يعادل (0.87%)، مسجلًا (66.07) دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (46) سنتًا ما يعال (0.74%)، ليسجل (62.33) دولارًا للبرميل.