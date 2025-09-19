النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ طغى تأثير المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة على أثر التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام سيحفز زيادة الاستهلاك.

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها عند التسوية في الجلسة الماضية.

ةبحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 67.29 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتًا أو 0.4% إلى 63.34 دولار، وفقًا لـ “رويترز”.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

خفض سعر الفائدة

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.

وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع.