أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon

بجامعة الملك سعود

النقل العام بالرياض: تعديل جدول تشغيل مسار 937 لخدمة كليات الطالبات

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٤ مساءً
النقل العام بالرياض: تعديل جدول تشغيل مسار 937 لخدمة كليات الطالبات
المواطن - فريق التحرير

أعلن النقل العام لمدينة الرياض، اليوم السبت، تعديل جدول تشغيل المسار 937 لخدمة كليات الطالبات بجامعة الملك سعود.

تعديل جدول تشغيل مسار 937

وأوضح النقل العام بالرياض، أنه بموجب ذلك التعديل، يبدأ التشغيل غدًا الساعة 6:15 صباحًا بدلاً من 7:00 صباحا، بحسب “الإخبارية”.

