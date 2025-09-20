النقل العام بالرياض: تعديل جدول تشغيل مسار 937 لخدمة كليات الطالبات

أعلن النقل العام لمدينة الرياض، اليوم السبت، تعديل جدول تشغيل المسار 937 لخدمة كليات الطالبات بجامعة الملك سعود.

تعديل جدول تشغيل مسار 937

وأوضح النقل العام بالرياض، أنه بموجب ذلك التعديل، يبدأ التشغيل غدًا الساعة 6:15 صباحًا بدلاً من 7:00 صباحا، بحسب “الإخبارية”.