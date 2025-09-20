النقل العام بالرياض: تعديل جدول تشغيل مسار 937 لخدمة كليات الطالبات

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين
أعلن النقل العام لمدينة الرياض، اليوم السبت، تعديل جدول تشغيل المسار 937 لخدمة كليات الطالبات بجامعة الملك سعود.
وأوضح النقل العام بالرياض، أنه بموجب ذلك التعديل، يبدأ التشغيل غدًا الساعة 6:15 صباحًا بدلاً من 7:00 صباحا، بحسب “الإخبارية”.