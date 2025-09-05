Icon

الهجن السعودية تخطف 30 شوطًا في “اللقايا” بمهرجان ولي العهد

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
الهجن السعودية تخطف 30 شوطًا في “اللقايا” بمهرجان ولي العهد
المواطن - واس

تختتم غدًا, منافسات فئة “اللقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي، وسط تفوق آخر للهجن السعودية، وتعد “اللقايا” الفئة الثانية المعتمدة مشاركتها في المهرجان.

وانطلقت الثلاثاء الماضي منافسات النسخة السابعة من المهرجان، وتشهد إقامة (249) شوطًا من بينها (5) أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، وتجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ(50) مليون ريال.

وحظي اليوم الأول “الجمعة” بتكرار التفوق السعودي بعد التفوق الكبير في منافسات فئة “الحقايق” الفئة الأولى المعتمدة مشاركتها في المهرجان، وتصدرت الهجن السعودية قائمة الدول المشاركة بلقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن و67 شوطًا، تليها قطر بكأس و(20) شوطًا، والإمارات بكأس وثلاثة أشواط، فالبحرين بكأس وشوط، والكويت بشوط وحيد.

وحققت الهجن السعودية المركز الأول في فئة “اللقايا” بعدد (30) شوطًا، تليها الإمارات بشوطين، وقطر بشوط وحيد، وأقيم (33) شوطًا شاركت فيها (1438) مطية، خلال الفترة الصباحية شاركت (873) مطية، وخلال الفترة المسائية شاركت (565) مطية.
وظفرت المطية “المتحد” لمالكها السعودي عبدالرحيم حماد العنمي، بالتوقيت الأفضل في منافسات اليوم الأول في فئة “اللقايا” بنيلها لقب الشوط الـ(12) خلال الفترة الصباحية بتوقيت بلغ (6:04.346) دقائق.

ويشهد اليوم الختامي غدًا، إقامة أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن وعددها أربعة أشواط ومجموع جوائزها (4.4) ملايين ريال، وخصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول والثالث على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، و(بكار – عام)، إضافة لجائزة مالية تبلغ (700) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (1.275) مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.

وخصصت اللجنة الشوط الثاني والرابع على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح)، و(قعدان – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (500) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (925) ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.

وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ ويهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، وحقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.

