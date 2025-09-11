Icon

Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض

الرياضة
حصاد اليوم

الهجن في الطائف تنافس بقيمة سوقية تتجاوز ربع مليار ريال

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ مساءً
المواطن - واس

اقتربت القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن 2025 لمبلغ ربع مليار ريال، بمشاركة (100) مطية في أشواط فئتي “الحيل والزمول”، وهي الفئة الخامسة والأخيرة من الفئات المعتمدة في المهرجان.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة في الثاني من سبتمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وينظمها الاتحاد السعودي للهجن، بمجموع (249) شوطًا، من بينها(5) أشواط لسباقات الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة الجوائز (50) مليون ريال.

ويشهد الشوط الأول (زمول – عام) مشاركة (32) مطية بقيمة سوقية تفوق (40) مليون ريال، وبمتوسط (1.5) مليون ريال للمطية الواحدة، فيما يشارك في الشوط الثاني (زمول – مفتوح) 16 مطية بقيمة سوقية تتجاوز (45) مليون ريال، بمتوسط (2.8) مليون ريال للمطية الواحدة.

أما الشوط الثالث (حيل – عام) فيضم (38) مطية تتجاوز قيمتها السوقية (100) مليون ريال، بينما تبلغ القيمة السوقية للمطايا المشاركة في الشوط الرابع (حيل – مفتوح) أكثر من (60) مليون ريال، بمتوسط (2.6) مليون ريال للمطية الواحدة.
وتقام غدًا الأشواط الأربعة الختامية لمسافة (24) كيلومترًا، بإجمالي جوائز مالية تبلغ (10.9) ملايين ريال، إضافة إلى “البندق” في الشوطين الأول والثاني، و”السيف” في الشوطين الثالث والرابع.

وأوضح مدير المسابقات والتسجيل في الاتحاد السعودي للهجن مروان الجهني، أن المطايا المشاركة في اليوم الختامي تُعد نخبة مطايا المملكة ومنطقة الخليج والعالم العربي، مشيرًا إلى أن قيمة بعضها تصل إلى (10) ملايين ريال، ولا تقل عن مليوني ريال، وأن أغلبها حقق إنجازات وكؤوسًا في مهرجانات وبطولات سابقة، وتُعد من الأميز على مستوى العالم العربي.

