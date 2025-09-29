الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية

تغلّب فريق الهلال على مضيفه ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على الملعب المركزي بمدينة قرشي الأوزبكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجّل أهداف الهلال سيرجي سافيتش عند الدقيقة (21)، وثيو هيرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وماركوس ليوناردو عند الدقيقة (79)، فيما سجّل هدفي ناساف سردوربيك بهروموف في الدقيقة (27)، وجافوهير سيديكوف في الدقيقة (60).

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى (6) نقاط متصدرًا المجموعة بعد جولتين، فيما بقي رصيد ناساف خاليًا من النقاط.