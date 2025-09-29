الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية 66 مليون نسمة في المنطقة العربية يعانون من نقص التغذية النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشرقية ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟
تغلّب فريق الهلال على مضيفه ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على الملعب المركزي بمدينة قرشي الأوزبكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسجّل أهداف الهلال سيرجي سافيتش عند الدقيقة (21)، وثيو هيرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وماركوس ليوناردو عند الدقيقة (79)، فيما سجّل هدفي ناساف سردوربيك بهروموف في الدقيقة (27)، وجافوهير سيديكوف في الدقيقة (60).
بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى (6) نقاط متصدرًا المجموعة بعد جولتين، فيما بقي رصيد ناساف خاليًا من النقاط.