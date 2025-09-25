الهلال يقسو على الأخدود بثلاثية في دوري روشن

نجح الهلال في الفوز على ضيفه الأخدود بنتيجة (3 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2025 – 2026”.

وكان الأخدود هو السبّاق بالتسجيل بواسطة لاعبه خالد ناري في الدقيقة (14)، قبل أن يتدارك الهلال الوضع ويحرز التعادل عند الدقيقة (45) عن طريق مهاجمه ماركوس ليوناردو، ثم استطاع المدافع ثيو هيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (45+4)، ليعود ليوناردو ويجدد علاقته بشباك الأخدود في هذه المباراة معلنًا عن هدف الهلال الثالث في الدقيقة (79).

وبذلك رفع الهلال رصيده إلى النقطة الثامنة، محتلًا المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، بينما بقي الأخدود دون نقاط، في المركز الأخير قبل نهاية الجولة الرابعة.