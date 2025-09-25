Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الهلال يقسو على الأخدود بثلاثية في دوري روشن

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
الهلال يقسو على الأخدود بثلاثية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الهلال في الفوز على ضيفه الأخدود بنتيجة (3 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2025 – 2026”.

وكان الأخدود هو السبّاق بالتسجيل بواسطة لاعبه خالد ناري في الدقيقة (14)، قبل أن يتدارك الهلال الوضع ويحرز التعادل عند الدقيقة (45) عن طريق مهاجمه ماركوس ليوناردو، ثم استطاع المدافع ثيو هيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (45+4)، ليعود ليوناردو ويجدد علاقته بشباك الأخدود في هذه المباراة معلنًا عن هدف الهلال الثالث في الدقيقة (79).

قد يهمّك أيضاً
جيسوس: البطولة الآسيوية صعبة للغاية والتحكيم سيئ

جيسوس: البطولة الآسيوية صعبة للغاية والتحكيم سيئ

أرباح الهلال من ملعب المملكة أرينا

أرباح الهلال من ملعب المملكة أرينا

وبذلك رفع الهلال رصيده إلى النقطة الثامنة، محتلًا المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، بينما بقي الأخدود دون نقاط، في المركز الأخير قبل نهاية الجولة الرابعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد
الرياضة

الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد

الرياضة
التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن
الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري...

الرياضة