الهلال يقسو على الأخدود بثلاثية في دوري روشن

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
نجح الهلال في الفوز على ضيفه الأخدود بنتيجة (3 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2025 – 2026”.
وكان الأخدود هو السبّاق بالتسجيل بواسطة لاعبه خالد ناري في الدقيقة (14)، قبل أن يتدارك الهلال الوضع ويحرز التعادل عند الدقيقة (45) عن طريق مهاجمه ماركوس ليوناردو، ثم استطاع المدافع ثيو هيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (45+4)، ليعود ليوناردو ويجدد علاقته بشباك الأخدود في هذه المباراة معلنًا عن هدف الهلال الثالث في الدقيقة (79).
وبذلك رفع الهلال رصيده إلى النقطة الثامنة، محتلًا المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، بينما بقي الأخدود دون نقاط، في المركز الأخير قبل نهاية الجولة الرابعة.