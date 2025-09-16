الهلال يقلب الطاولة ويفوز على الدحيل القطري بثنائية مثيرة

فاز الهلال السعودي على فريق الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال يفوز على الدحيل

أحرز داروين نونيز وتيو هرنانديز هدفاً لكل منهما في الشوط الثاني ليقودا الهلال السعودي لقلب تأخره في الشوط الأول إلى انتصار 2-1 على ضيفه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الثلاثاء.

المباراة الأولى ✅ هدف الفوز ✅ بداية مثالية لثيو هيرنانديز مع الهلال 💯💙#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الهلال_الدحيل pic.twitter.com/F2dyKxVtIt — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 16, 2025

وافتتح الدحيل التسجيل عكس سير اللعب في الدقيقة 37 عن طريق الجزائري عادل بولبينة من هجمة مرتدة، بعدها نجح داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 ليحرز هدفه الأول في البطولة الآسيوية مع الهلال.

الهلال يحصد أول ثلاث نقاط

وأحرز هرنانديز الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق، مستغلاً محاولة من دفاع الدحيل لإبعاد الكرة من تمريرة عرضية، ليقابلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد اصطدامها في أحد المدافعين لتسكن الشباك.

وبهذا الفوز، يحصد الهلال أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليتساوى مع الأهلي السعودي حامل اللقب، والثنائي الإماراتي الوحدة والشارقة.