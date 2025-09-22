Icon

عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع المركز الوطني للتخصيص وشركة القدية للاستثمار، بدء مرحلة تسجيل الشركات والكيانات الراغبة في المنافسة على تنفيذ “المرحلة الأولى” من “مشروع قطار القدية السريع”، عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف المشروع إلى ربط مطار الملك سلمان الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، ومدينة القدية خلال (30 دقيقة) من خلال مسار للقطار السريع تصل سرعته إلى (250 كيلومترًا في الساعة)، وسيُمثل المشروع عنصرًا رئيسًا في منظومة النقل بمدينة الرياض، وسيُسهم في تقديم تجربة تنقل حضرية ومتكاملة مع شبكة النقل العام التي أُطلقت مؤخرًا في مدينة الرياض.

ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وشركة القدية للاستثمار، لإيجاد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تطوير منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى جودة الحياة لسكانها وزائريها، وتعزيز نموها الحضري المُستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الشركات المتخصصة والمستثمرين المُهتمين إلى المشاركة في تنفيذ مشروع “قطار القدية السريع”، والتقدّم بطلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، في موعدٍ أقصاه يوم الأحد 12 أكتوبر 2025.

