الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق برنامج التدريب الزراعي

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا برنامج التدريب الزراعي لشهر سبتمبر الجاري، عبر “مركز التدريب الزراعي”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الممارسات الحديثة لدى المزارعين في المحافظة.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تُقام في مواقع مختلفة من العُلا خلال الفترة من 2 إلى 30 سبتمبر 2025، حيث تغطي موضوعات متنوعة تشمل تقنيات الري في حقول المزرعة، والاستخدام الأمثل للمبيدات، وفصل وزراعة فسائل النخيل ورعايتها، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول المناسبة لها، إضافة إلى الأخطاء الشائعة في زراعة المحاصيل، وآليات تطبيق الري بالتنقيط، وطرق زراعة الخضروات واختيار الأصناف الجيدة، ومعاملات تحسين جودة المحاصيل، وإدارة التسميد.

وتُعقد الدورات في عدة مواقع تدريبية على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها، وتشمل: العين الجديدة، والمزرعة النموذجية بالحجر، وعرعر، والمزرعة النموذجية بالعذيب، وقراقر، وأبو خريط، وثربة، وحصاة الداب، والمعتدل، وخيبر، وكتيفة، وقير، وفضلا، ومصادر، ومغيراء.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين المزارعين من تبنّي أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتطوير المنظومة الزراعية في العُلا.