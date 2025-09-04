Icon

بالتزامن مع العام الثقافي السعودي الصيني

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية كارمن في عرضها الأول بالمملكة

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم الأوبرا العالمية كارمن في عرضها الأول بالمملكة
المواطن - واس

نظّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع دار الأوبرا الوطنية الصينية، عرض أوبرا كارمن الشهيرة للموسيقار الفرنسي جورج بيزيه في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهو ما مثَّل حدثًا فنيًا استثنائيًا؛ لكونه العرض الأول لهذا العمل الأوبرالي العالمي في المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع العام الثقافي السعودي الصيني.

وشهد افتتاحه إقبالًا كبيرًا من الضيوف وكبار الشخصيات، الذين تجاوز عددهم 2500 شخص, وقدّمت الأوركسترا أداء أوبراليًا مميزًا أسهم في نجاح هذه الأمسية، التي امتدَّ عرضها الافتتاحي من النغمات الشهيرة لمقطوعة “الهابانيرا” وصولًا إلى المشهد الختامي المذهل، ليأسر الجمهور بمزيج من الموسيقى الدرامية، والسرد الفني العاطفي، والأداء الاستثنائي، وأبدع فريق العمل العالمي في تقديم القصة عن الشغف والغيرة والمصير، من خلال الديكورات المتقنة والأزياء النابضة بالحياة، وعرض رفيع المستوى الذي أخرجه وقدّمه فريق دار الأوبرا الوطنية الصينية.

وتُعدُّ كارمن من أشهر روائع الفن الأوبرالي منذ عرضها الأول في باريس عام 1875، وتابعتها أجيال متعاقبة من عشاق هذا الفن حول العالم, ويمثِّل تقديمها في الرياض محطة مهمة تُضاف إلى مسيرة الحراك الثقافي والفني الذي تشهده المملكة، بما يعكس التواصل المتنامي مع الفنون العالمية، وإثراء المشهد الثقافي المحلي بعروض نوعية.

ويستمرُّ عرض كارمن على خشبة مركز الملك فهد الثقافي حتى السادس من سبتمبر 2025م، إذ يتيح للجمهور فرصة لمعايشة تجربة الأوبرا العالمية من قرب، مما يعكس مكانة الرياض المتنامية، التي أصبحت وجهة عالمية للفنون، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز القطاع الثقافي والإبداعي.
ولمزيد من المعلومات حول تذاكر أوبرا “كارمن” زيارة الرابط التالي: https://carmen.platinumlist.net/.

 

