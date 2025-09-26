الوسم يبدأ 24 ربيع الثاني

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة عبدالعزيز الحصيني، إن موسم الوسم، الذي يُعد من أفضل أوقات هطول الأمطار في المملكة، سيوافق يوم الخميس 24 ربيع الثاني 1447هـ.
وتابع الحصيني عبر منصة إكس أن بداية المربعانية –فصل الشتاء– ستكون يوم الأحد 16 جمادى الآخرة 1447هـ، وهو الموسم الذي يشهد عادةً انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.
ولفت إلى أن الشبط سيوافق يوم الخميس 26 رجب 1447هـ، مبينًا أنه قد يشهد تشكّل الصقيع إذا تزامن مع هواء أصله قطبي أو سيبيري، مما يزيد من برودة الأجواء.