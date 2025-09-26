Icon

الوسم يبدأ 24 ربيع الثاني

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
الوسم يبدأ 24 ربيع الثاني
المواطن - فريق التحرير

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة عبدالعزيز الحصيني، إن موسم الوسم، الذي يُعد من أفضل أوقات هطول الأمطار في المملكة، سيوافق يوم الخميس 24 ربيع الثاني 1447هـ.

وتابع الحصيني عبر منصة إكس أن بداية المربعانية –فصل الشتاء– ستكون يوم الأحد 16 جمادى الآخرة 1447هـ، وهو الموسم الذي يشهد عادةً انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الشبط سيوافق يوم الخميس 26 رجب 1447هـ، مبينًا أنه قد يشهد تشكّل الصقيع إذا تزامن مع هواء أصله قطبي أو سيبيري، مما يزيد من برودة الأجواء.

