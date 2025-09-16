Icon

الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٠ مساءً
الوطني لإدارة الدين: الانتهاء من طرح سبتمبر بـ8 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.036 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وستة وثلاثون مليون ريال سعودي).

الانتهاء من طرح سبتمبر

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.240 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.053 مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاثة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 795 مليون ريال سعودي (سبعمائة وخمسة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.271 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وواحدًا وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 3.677 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039.

