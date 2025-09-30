الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي

حذّر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، مساء الإثنين، من أنّ الولايات المتحدة تتّجه نحو شلل الدولة الفيدرالية، بعد إخفاق المفاوضات مع المعارضة الديموقراطية واقتراب انتهاء المهلة مساء الثلاثاء.

وإثر لقاء في البيت الأبيض جمع الرئيس دونالد ترامب والقادة الديموقراطيين في الكونغرس، ندّد فانس أمام الصحافيين بما وصفه بأنه “مسدّس يصوّبه الديموقراطيون على رؤوس الأميركيين” عبر مطالبهم لتجنّب الإغلاق.

في المقابل، أكّد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عقب الاجتماع وجود “اختلافات كبيرة” في المواقف مع الجمهوريين لتجنّب شلل الحكومة الفيدرالية قبل انتهاء المهلة مساء الثلاثاء. وقال شومر “لقد قدّمنا للرئيس بعض المقترحات (…) في نهاية المطاف، هو من سيتّخذ القرارات”.

من جهته، قال حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب إنّ “اختلافات كبيرة وهامة” في المواقف ما زالت قائمة بين الطرفين لتجنّب “الإغلاق”.

وقبيل اللقاء، وجّه الرئيس الأميركي انتقادات للديموقراطيين مشدّدا على أنه يتعين عليهم “القيام ببعض الأمور، لأن أفكارهم ليست جيدة جدا”، وقال إن هذه الأفكار “سيئة جدا لبلدنا”.