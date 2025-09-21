اليوم آخر أيام الصيف فلكيًا

يطوي الوطن العربي، وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، صفحة فصل الصيف فلكيًا مع نهاية اليوم، استعدادًا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غد الاثنين.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أهمية التنبّه إلى أن دخول فصل الخريف لا يعني انخفاض درجات الحرارة مباشرة، بل يطرأ التغيير بشكل تدريجي خلال الأسابيع المُقبلة، لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا حتى يصبح واضحًا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبيَّن أن فصل الخريف يتميّز بكثرة تقلباته الجوية، إذ يُعد فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وتتقلب درجات الحرارة فيه باستمرار، ويُمثِّل البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية بما فيها شبه الجزيرة العربية، وتزداد حالات عدم الاستقرار الجوي، وترتفع فرص هطول الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي، لافتًا النظر إلى أن بداية فصل الخريف في الدائرة القطبية الشمالية, ستضع حدًا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة، وتفتح المجال أمام أضواء الشفق القطبي لتبدأ دورة جديدة من الظواهر الطبيعية الساحرة في القطب الشمالي.