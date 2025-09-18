Icon

اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام
المواطن - واس

ازدانت شوارع وميادين وأنفاق العاصمة المقدسة بالأعلام, ونُفذت العديد من أعمال الإضاءة والتزيين ضمن جهود واستعدادات أمانة العاصمة المقدسة للاحتفاء باليوم الوطني.

وأطلقت الأمانة حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة احتفاءً بهذه المناسبة، حيث ستقام في عدة مواقع متفرقة بمكة المكرمة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين للمشاركة، مبينة أن الفقرات ستتضمن العديد من العروض والأنشطة الوطنية التي روعي في تصميمها التنوع والشمولية.

وفي إطار مظاهر الاستعداد، أضيئت المباني البلدية باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة، في مشهد يجسد الاعتزاز بيوم الوطن، وشملت الجهود تركيب أكثر من 1600 علمٍ في مختلف المواقع، إضافة إلى تشغيل الشاشات الإلكترونية وتغذيتها بتصاميم معبرة ومتوافقة مع هوية اليوم الوطني.

وعملت الأمانة على تجهيز الحدائق والمتنزهات ومواقع الاحتفالات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص؛ لتكون جاهزة لاستقبال الزوار وإتاحة أجواء احتفالية تليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

