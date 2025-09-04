انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان

انتشلت فرق الإنقاذ (270) جثة من الوحول، مساء الأربعاء، بعد انزلاق أرضي دمّر قرية نائية في إقليم دارفور في غربي السودان.

وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق أرضي دمر قرية ترسين في منطقة جبل مرة.

وأفادت الأمم المتحدة نقلًا عن مصادر ميدانية بمقتل أكثر من (1300) شخص في الانزلاق الأرضي، إلا أن حجم الكارثة لم يتضح بعد نظرًا لصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وقال رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير: “حتى الآن تم انتشال 270 جثة لضحايا وتم دفنهم”، وأضاف: “أنه ما زال المئات تحت الركام الذي غطى المنازل ومساحة كبيرة من المزارع”، لافتًا الانتباه إلى أن العديد من الحيوانات نفقت تحت الطين، كما تضررت مصادر المياه.

وتابع قائلًا: “حتى الآن لم تصل أي منظمة إنسانية”، موضحًا أن عمليات الإنقاذ يقوم بها سكان محليون وحركة جيش تحرير السودان بإمكانيات محدودة.

وقدرت الوكالة الدولية للهجرة أن قرابة (150) شخصًا نزحوا من ترسين والقرى المجاورة لها عقب الكارثة.