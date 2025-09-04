Icon

الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية Icon التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع Icon وظائف شاغرة في شركة رتال Icon سعر الذهب قرب أعلى مستوياته Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة Icon جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مقتل أكثر من (1300) شخص

انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشلت فرق الإنقاذ (270) جثة من الوحول، مساء الأربعاء، بعد انزلاق أرضي دمّر قرية نائية في إقليم دارفور في غربي السودان.

وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق أرضي دمر قرية ترسين في منطقة جبل مرة.

قد يهمّك أيضاً
السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله للخرطوم

السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله للخرطوم

إطلاق النار قرب قيادة الجيش السوداني

إطلاق النار قرب قيادة الجيش السوداني

وأفادت الأمم المتحدة نقلًا عن مصادر ميدانية بمقتل أكثر من (1300) شخص في الانزلاق الأرضي، إلا أن حجم الكارثة لم يتضح بعد نظرًا لصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وقال رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير: “حتى الآن تم انتشال 270 جثة لضحايا وتم دفنهم”، وأضاف: “أنه ما زال المئات تحت الركام الذي غطى المنازل ومساحة كبيرة من المزارع”، لافتًا الانتباه إلى أن العديد من الحيوانات نفقت تحت الطين، كما تضررت مصادر المياه.

وتابع قائلًا: “حتى الآن لم تصل أي منظمة إنسانية”، موضحًا أن عمليات الإنقاذ يقوم بها سكان محليون وحركة جيش تحرير السودان بإمكانيات محدودة.
وقدرت الوكالة الدولية للهجرة أن قرابة (150) شخصًا نزحوا من ترسين والقرى المجاورة لها عقب الكارثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث
العالم

فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في...

العالم
السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية
العالم

السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي...

العالم
السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي
السعودية اليوم

السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا...

السعودية اليوم
كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي
العالم

كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في...

العالم