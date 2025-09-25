Icon

توضيح من البرنامج في هذا الشأن

انتهى عقد الإيجار فهل يتوقف دعم حساب المواطن؟

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
انتهى عقد الإيجار فهل يتوقف دعم حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

أكد حساب المواطن أنه في حال انتهاء عقد الإيجار ستكون حالة الأهلية “غير مؤهل” ولن يتم صرف الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الخميس.

هل يمكن تعديل الحالة الاجتماعية في حساب المواطن؟

هل يمكن تعديل الحالة الاجتماعية في حساب المواطن؟

حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية

حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية

ويترقب مستفيدو البرنامج، إيداع الدعم للدفعة الجديدة لشهر أكتوبر المقبل، وهي الدفعة الـ 95 من الدعم.

دعم الدفعة 95

ومن المتوقع أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب

وتابع برنامج حساب المواطن، أن خطوات الإضافة تتم من خلال الدخول إلى “بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم اضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

طريقة إضافة تابع

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.

كما أكد أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

حساب المواطن

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

