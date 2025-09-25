انتهى عقد الإيجار فهل يتوقف دعم حساب المواطن؟

أكد حساب المواطن أنه في حال انتهاء عقد الإيجار ستكون حالة الأهلية “غير مؤهل” ولن يتم صرف الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الخميس.

ويترقب مستفيدو البرنامج، إيداع الدعم للدفعة الجديدة لشهر أكتوبر المقبل، وهي الدفعة الـ 95 من الدعم.

دعم الدفعة 95

ومن المتوقع أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب