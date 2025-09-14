انزلاق طائرة عن المدرج في بولندا بسبب الأمطار

انزلقت طائرة عن المدرج إلى العشب وتوقفت هناك أثناء هطول الأمطار في مطار كراكوف البولندي، اليوم الأحد.

وقالت متحدثة باسم المطار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البولندية (باب)، إن جميع الركاب البالغ عددهم نحو 190 راكبًا تمكنوا من مغادرة الطائرة بأمان.

كانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى أنه لم يُصب أحد بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في مطار كراكوف الدولي، ثاني أكبر مطار في البلاد. وكانت الطائرة، التي تُشغلها شركة الطيران العارض “إنتر إير”، قد أعادت المصطافين إلى بولندا من مدينة أنطاليا في تركيا.

وذكرت الشركة على موقع فيسبوك أن الطائرة “دخلت إلى جزء غير ممهد من أرض المطار خارج ممر الطائرات أثناء الهبوط في ظروف جوية صعبة للغاية (أمطار غزيرة)”.

وبسبب عمليات الإنقاذ، اضطر المطار إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط لعدة ساعات. وتقع مدينة كراكوف على بعد نحو 250 كيلومترًا جنوب وارسو.