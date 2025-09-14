انزلاق طائرة عن المدرج في بولندا بسبب الأمطار

توضيح من مساند بشأن مدة الاستقدام ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
انزلقت طائرة عن المدرج إلى العشب وتوقفت هناك أثناء هطول الأمطار في مطار كراكوف البولندي، اليوم الأحد.
وقالت متحدثة باسم المطار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البولندية (باب)، إن جميع الركاب البالغ عددهم نحو 190 راكبًا تمكنوا من مغادرة الطائرة بأمان.
كانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى أنه لم يُصب أحد بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في مطار كراكوف الدولي، ثاني أكبر مطار في البلاد. وكانت الطائرة، التي تُشغلها شركة الطيران العارض “إنتر إير”، قد أعادت المصطافين إلى بولندا من مدينة أنطاليا في تركيا.
وذكرت الشركة على موقع فيسبوك أن الطائرة “دخلت إلى جزء غير ممهد من أرض المطار خارج ممر الطائرات أثناء الهبوط في ظروف جوية صعبة للغاية (أمطار غزيرة)”.
وبسبب عمليات الإنقاذ، اضطر المطار إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط لعدة ساعات. وتقع مدينة كراكوف على بعد نحو 250 كيلومترًا جنوب وارسو.