Icon

انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني Icon التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند Icon السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات Icon مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس  Icon تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية Icon تنبيه من رياح شديدة على حائل Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر Icon حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي Icon قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتمكين المواهب الوطنية الواعدة

انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢١ مساءً
انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج “تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني”؛ لتمكين المواهب الوطنية الواعدة في مجال الأمن السيبراني، وتوفير مسارات تدريبية وعملية على رأس العمل؛ للإسهام في تعزيز مسيرة الأمن السيبراني في المملكة، وذلك في إطار الأهداف الإستراتيجية للهيئة الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني.

ودعت الهيئة المستهدفين بالبرنامج إلى التسجيل ابتداءً من اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م وحتى يوم الخميس 25 سبتمبر 2025م، عبر موقعها الإلكتروني: www.nca.gov.sa.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني

انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني

19 قاعدة في وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للبيانات

19 قاعدة في وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للبيانات

برنامج تأهيل خبراء المستقبل

ويهدف البرنامج إلى تمكين المواهب الوطنية بما يُسهم في تعزيز تنافسيتها وجاهزيتها للعمل في قطاع الأمن السيبراني، ودعم قطاع الأمن السيبراني بكفاءات مدرّبة ومؤهلة؛ لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ويتيح البرنامج للمشاركين الحصول على شهادات تدريب معتمدة من الهيئة، ومكافأة شهرية تنافسية وغيرها من المميزات الداعمة للتطور المهني في مجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن برنامج “تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني”؛ يستهدف الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الحاسب، الحوسبة السحابية، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية، لغات وترجمة، وغيرها)، لإكسابهم المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية في مجال رصد ومتابعة وتحليل التهديدات والهجمات السيبرانية على المستوى الوطني، وإدارة الحوادث السيبرانية من خلال التدريب على رأس العمل، وذلك على مدى 24 شهرًا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد