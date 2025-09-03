Icon

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، بتنظيم نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

ويُعد المعرض الأكبر من نوعه عالميًا، جامعًا تحت مظلته محبي الصقور وهواة الصيد والأنشطة المرتبطة به من داخل المملكة وخارجها.
ويُمثل المعرض المنصة الأولى في المملكة لبيع أسلحة الصيد بمختلف أنواعها، ويقدم تجربة تعليمية وتوعوية وترفيهية وتجارية متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتشمل فعاليات هذا العام: (متحف شلايل، ومنطقة حمى، وأجنحة للمحميات الملكية، ومناطق للصقور والصيد ومستلزماته والمغامرات، وفعالية السفاري، وعروض الفروسية، وركوب الهجن، ومنطقة الفنون، ومزاد الصقور، والجناح الصيني، وفعالية صقار المستقبل، وتجارب سيارات الدفع الرباعي، وأجنحة للرعاة والعارضين، وورش عمل علمية متخصصة، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والمسابقات والأنشطة التفاعلية).

وبالتزامن مع المعرض، ينظم النادي سباق الملواح خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر في مقرّه بملهم، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً، ويعتمد السباق على سرعة الصقر في قطع مسافة 200 متر، مبرزًا مهارة الصقار في التدريب، ومجسّدًا روح التنافس بين المشاركين للفوز بجوائز السباق.

ويُعدّ المعرض وسباق الملواح تظاهرة كبرى تجمع بين الأصالة والتراث والتجديد، مقدّمةً تجربة استثنائية تعكس شغف السعوديين بهواية الصيد والصقور، وتؤكد مكانة المملكة وجهة عالمية لمحبي هذا الموروث العريق.

 

