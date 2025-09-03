انطلاق ملتقى الشنفرى الأول غدًا الخميس

تنظم جمعية إرثنا التاريخي بمحافظة تنومة ( ملتقى الشنفرى الأول ) ، الذي يسعى إلى تعزيز الهويّة الثقافية وإحياء التراث الأدبي والاجتماعي للمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030 وذلك يوم غدٍ الخميس 12 ربيع الأول لعام 1447هـ الموافق 4/ 9/ 2025 م على مسرح ثانوية أبو بكر الصديق بتنومة ويستمر ليوم واحد.

وفي هذا السياق، أكد عضو شرف النادي سعادة البروفيسور صالح أبو عرّاد ، رئيس اللجنة العلمية للندوة ، إلى أن جمعية إرثنا التاريخي تسعى دائماً إلى تعزيز الهوية الثقافية، وإحياء التراث الأدبي والاجتماعي للمنطقة من خلال مشروع «ملتقى الشنفرى السنوي» كمنصة جامعة تكرّس مضامين سيرة وشعر الشنفرى لتكون رمزًا للأصالة والإبداع، وتمتد إلى المفهوم الأشمل للتراث في المنطقة بمختلف محافظاتها وما تتسم به من تنوع وثراء تراثها الحضاري.

وأضاف : أن «ملتقى الشنفرى السنوي» لا يستهدف مُجرد الاحتفاء بشاعر لامية العرب الذي عاش قبل قرون، وإنما يستهدف إعادة تعريف هويتنا في عالم سريع التغير، لنصنع فيه من التراث جسرًا إلى المستقبل، ومن الشعر والأدب وقودًا للإبداع. كما أن هذا الملتقى يسعى لتفعيل القدرات والمواهب وكنوز التراث ليس فقط في الأدب، بل في جميع مجالات التراث (من خلال الأنشطة المتنوعة) ضمن حراك ثقافيّ مستدام يُعيد العناية والاهتمام بالتراث كقوة دافعة للتنمية المحلية والوطنية في ضوء رؤية 2030.

يذكر أن الملتقى يتضمن ندوة علميةً تحت عنوان: ((تُراثنا بين الماضي والحاضر.. جسرٌ بين الأصالة والمعاصرة)) إضافةً إلى عدد من الفعاليات التي يتضمنها الملتقى كالمبادرات الثقافية والورش التدريبية بالتعاون مع (جمعية الإعلام السياحي)، والتي ستكون مُصاحبة للندوة العلمية في اليوم نفسه ومشاركة لفرقة تنومة الشعبية في ختام الملتقى.