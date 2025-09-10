انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص بجروح، اليوم، إصر انفجار بقاعدة عسكرية في مدينة “باجو” شمال غرب العاصمة الكورية سيئول.

انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية نقلًا عن مسؤولين، بأن سبعة أشخاص أصيبوا في الانفجار الذي وقع في قاعدة عسكرية للقوات البرية.

وتقوم السلطات الكورية الجنوبية بالتحقيق في الحادث بعد تلقي بلاغ أفاد بانفجار عبوة ناسفة تستخدم لأغراض تعليمية.