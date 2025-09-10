Icon

شمال غرب العاصمة سيئول

انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

أصيب 7 أشخاص بجروح، اليوم، إصر انفجار بقاعدة عسكرية في مدينة “باجو” شمال غرب العاصمة الكورية سيئول.

انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية نقلًا عن مسؤولين، بأن سبعة أشخاص أصيبوا في الانفجار الذي وقع في قاعدة عسكرية للقوات البرية.

وتقوم السلطات الكورية الجنوبية بالتحقيق في الحادث بعد تلقي بلاغ أفاد بانفجار عبوة ناسفة تستخدم لأغراض تعليمية.

