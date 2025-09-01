Icon

انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

وقع انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا اليوم؛ مما تسبب في سقوط 16 مصابًا.

انفجار مخزن ذخيرة

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” نقلا عن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد من الإصابات يمثل حصيلة أولية للانفجار، وأن جميع الحالات المصابة كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.

وأوضحت أنه تم السيطرة على الانفجار بشكل كامل، مشيرة إلى وجود بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار وأنه يجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

