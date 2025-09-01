انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال وظائف شاغرة في مجموعة الراشد تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
وقع انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا اليوم؛ مما تسبب في سقوط 16 مصابًا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” نقلا عن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد من الإصابات يمثل حصيلة أولية للانفجار، وأن جميع الحالات المصابة كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.
وأوضحت أنه تم السيطرة على الانفجار بشكل كامل، مشيرة إلى وجود بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار وأنه يجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.