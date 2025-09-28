انهيار منجم يودي بحياة 18 شخصًا في نيجيريا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر انهيار صخري طال منجمًا بولاية زمفارا شمال نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال مفقودين.
وأوضحت مصاد محلية أن الانهيار وقع يوم الخميس قرب قرية كادوري بمنطقة مارو، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في سقوط صخرة ضخمة على المنجم.
وقال ساني لاوالي أحد عمال المناجم الذي شارك في جهود الإنقاذ: ” إنه جرى انتشال جثث 18 شخصًا، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة”.
وأضاف أن 12 عاملًا ما زالوا محاصرين داخل المنجم، ولا يعرف مصيرهم بعد، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تجري ببطء وصعوبة بالغة إذ انكسرت الصخور بأيدينا للوصول إلى الداخل.