انهيار وزيرة الصحة السويدية الجديدة خلال مؤتمر صحفي ولقطات توثق

أعلن رئيس الحكومة أولف كريسترشون عن تعيين السياسية إليسابيت لان من حزب المسيحيين الديمقراطيين كوزيرة للرعاية الصحية خلفًا لزميلتها في الحزب أكو أنكاربيري يوهانسون التي قدّمت استقالتها مطلع الأسبوع.

لكن الوزيرة فقدت وعيها أثناء مؤتمر صحفي عُقد اليوم للإعلان عن تعيينها في المنصب، واضطرت إلى مغادرة المكان بمساعدة الطاقم الموجود.

وأوضحت بعد عودتها لاحقًا أن سبب الانهيار كان “انخفاض مستوى السكر في الدم”، كما نقلت وكالة TT.

إيبا بوش تهرع لإنقاذ وزيرة الصحة

وشاركت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش ووزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد من حزب KD في المؤتمر الصحفي إلى جانب كريسترشون ولان، وسارعت بوش إلى مساعدة وزيرة الصحة حين انهارت.

يذكر أن لان حاليًا منصب النائبة الثانية لرئيس لجنة كبار السن والرعاية والصحة في مجلس مدينة يوتيبوري، كما أنها عضو في اللجنة التنفيذية للحزب وعضو في مجلسه القيادي.

وتُعرف بمشاركتها في لجنة المسؤولية عن الرعاية الصحية، التي درست إمكانية نقل مسؤولية الرعاية إلى الدولة بشكل كامل أو جزئي، وهو ملف يُعد من أبرز قضايا المسيحيين الديمقراطيين.

وتتسلم لان حقيبة تُعتبر من أهم أولويات حزبها والحكومة، وهي تقليص قوائم الانتظار في الرعاية الصحية. ورغم وعود انتخابية بتقصيرها ومليارات الكرونات التي خُصصت، لم يطرأ تقدم يُذكر حتى الآن، فيما لم يتبقَ سوى عام واحد على الانتخابات المقبلة.