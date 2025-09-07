Icon

الرابط بين مدينتَي بغداد وكربلاء

بالفيديو.. قتلى جراء انهيار جسر في العراق

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
بالفيديو.. قتلى جراء انهيار جسر في العراق
المواطن - فريق التحرير

انهار جزء من جسر على الطريق الرابط بين مدينتَي بغداد وكربلاء بشكل مفاجئ مساء أمس نتج عنه مصرع شخصين، مع استمرار عمليات البحث عن عالقين في سياراتهم تحت الركام.

قتلى جراء انهيار جسر في العراق

وأفادت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان أن فرقها تمكّنت من إنقاذ سبعة أشخاص وانتشال جثتين، في عملية استمرت أكثر من 13 ساعة، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشكل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لجنة تحقيق من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المقصرين، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

