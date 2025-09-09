Icon

تقديرًا لشجاعته في إنقاذ الأرواح من كارثة مُحققة في محطة وقود بمحافظة الدوادمي

بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٤ مساءً
بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي
المواطن - واس

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، الوسام لماهر الدلبحي خلال استقباله في ديوان الإمارة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لشجاعة المواطن ماهر الدلبحي في إنقاذ الأرواح من كارثة مُحققة في محطة وقود بمحافظة الدوادمي.
وأشاد سمو نائب أمير المنطقة خلال الاستقبال بما قام به الدلبحي من عمل بطولي عكس القيم الأصيلة لأبناء هذا الوطن في التضحية والفداء، مؤكدًا أن ما وجّهت به القيادة الحكيمة يعكس اعتزازها الدائم بأبنائها الأوفياء وتقديرها لمواقفهم الشُجاعة والبطولية المُشرّفة.
من جهته، عبّر الدلبحي عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما حظي به من تكريم ورعاية، مشيرًا إلى أن ما قام به واجب وطني وإنساني يمليه عليه انتماؤه لوطنه الغالي.

