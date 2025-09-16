Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعد محورًا إستراتيجيًا في المدينة المنورة

بتوجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق المطار في المدينة المنورة

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٥ مساءً
بتوجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق المطار في المدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بإطلاق اسم “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز” -حفظه الله-، على طريق المطار الذي يربط المسجد النبوي وصولًا إلى طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والصالة الملكية في المنفذ الجوي، مرورًا بمشروع رؤى المدينة الذي يُعدّ أكبر مشروع ضيافة في العالم.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما اللّه-، منوهًا بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطلاق المبادرات التنموية والمشروعات الإستراتيجية على مستوى المملكة، التي تركت أثرًا ملموسًا في مختلف المناطق، ومنها المدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
صور.. وصول أمير الكويت لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

صور.. وصول أمير الكويت لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

الأمير محمد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى

الأمير محمد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الصيني في قاعة...

ويُعدّ طريق “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”، محورًا إستراتيجيًا في المدينة المنورة، حيث يمتد مسافة 13 كيلومترًا، ويتقاطع مع أهم الطرق الرئيسة، وهي: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبداللّه بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، كما يُقام على امتداد “طريق الأمير محمد بن سلمان” عدد من المشروعات التطويرية التي تنفذها أمانة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة، أبرزها “أنسنة المدينة”؛ لتطوير مسارات المركبات والمشاة، وواجهات المباني، ضمن الموجهات التصميمية لخريطة العِمارَة السعودية في إطار تعزيز جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري، إلى جانب مشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، أحد أهم الأودية التاريخية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي الرئيس الإيراني

السعودية اليوم
تحت رعاية ولي العهد.. إقامة الحفل الختامي لمهرجان الهجن غدًا
أخبار رئيسية

تحت رعاية ولي العهد.. إقامة الحفل الختامي لمهرجان...

أخبار رئيسية
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
أخبار رئيسية

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على...

أخبار رئيسية
بتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تُقدّم منحة لإمداد سوريا بالبترول الخام
أخبار رئيسية

بتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تُقدّم...

أخبار رئيسية
ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في القمة الخليجية الاستثنائية بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في...

أخبار رئيسية
برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تكرّم الفائزين بالجوائز الثقافية الأحد القادم
السعودية اليوم

برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تكرّم الفائزين...

السعودية اليوم
حديث ودي بين ولي العهد وأمير قطر مع انطلاق القمة العربية الإسلامية بالدوحة
السعودية اليوم

حديث ودي بين ولي العهد وأمير قطر...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك

السعودية اليوم