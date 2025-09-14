Icon

حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة Icon استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة Icon شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو Icon الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٤ مساءً
بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (44,653) قطعة عقارية في (10) أحياء بمنطقة مكة المكرمة محافظة جدة، ابتداءً من اليوم، حتى نهاية يوم 18 ديسمبر 2025.

 

قد يهمّك أيضاً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 28 حيًّا بمنطقة مكة المكرمة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 28 حيًّا بمنطقة مكة المكرمة

موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 58 حيًّا بالرياض والمزاحمية والدرعية

موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 58 حيًّا بالرياض والمزاحمية والدرعية

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل الأحياء التالية في محافظة جدة: (حي الياقوت، حي اللؤلؤ، حي العقيق، حي اليسر، بلدة ذهبان، حي الراية، حي النور، حي النجمة، حي المنارات، حي المروج)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وبينت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة المعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة
السعودية اليوم

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة...

السعودية اليوم