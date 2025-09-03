Icon

بدء أعمال السجل العقاري لـ 30 حيًا بمحافظتي الزلفي والخرج

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (14,508) قطعة عقارية في (30) حيًا بمنطقة الرياض منها (19) حيًا في محافظة الزلفي، و(11) حيًا بمحافظة الخرج، ابتداءً من 14 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في محافظة الزلفي: (حي النهضة، حي مرخ، حي الفردوس، حي الدرعية ، حي الفاروق، حي السيح، حي العزيزية، حي الأندلس، حي قرطبة، حي أحد، حي المنتزة، حي الازدهار، حي الملك سلمان، حي الياسمين، حي الخزامى، حي الواحة)، كما يشمل التسجيل في محافظة الخرج: (حي القطار، جزء من حي فرزان، جزء من حي العفجة، جزء من حي الرفايع، جزء من حي الرفاع، أجزاء من حي السمية، أجزاء من حي مشرفة، أجزاء من حي النخيل) ، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت” الهيئة العامة للعقار ” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، وأنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وستصدر الهيئة “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

 

