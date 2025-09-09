Icon

بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

أعلن حساب المواطن أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر، شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

حساب المواطن

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

