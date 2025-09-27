بدء استقبال طلبات الانضمام لنموذج عمل تشغيل المركبات ذاتية القيادة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى نموذج عمل لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وذلك في إطار جهودها لفتح باب الاستثمار في هذا المجال والتوسع في تطبيق وتطوير منظومة ذكية وآمنة لقطاع النقل في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للمرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة التي أطلقتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الرياض، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تماشيًا مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030.

نموذج عمل تشغيل المركبات ذاتية القيادة

وأكّدت الهيئة أن هذه الخطوة تمكن الشركات المحلية والعالمية في دخول مجال المركبات ذاتية القيادة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم من خلال نموذج إلكتروني، الذي يشترط على المتقدمين تعبئة “وثيقة التقديم” عبر رمز الاستجابة السريع “باركود” بما يتيح من خلاله تقييم الطلبات من قبل الهيئة وفق معايير فنية محددة ودقيقة.

ودعت الهيئة الشركات الراغبة في تشغيل المركبات ذاتية القيادة، بإمكانية تعبئته نموذج الطلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (اضغط هنا) ومن ثم إرساله إلى بريد الهيئة (Email: [email protected]).

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، تعمل بشكل مستمر على دعم وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، وفتح المجال أمام التقنيات المتقدمة الذكية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، وتعزيز استدامة خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، إلى جانب تبني أحدث الابتكارات التقنية في هذا القطاع الحيوي، للإسهام في الارتقاء بنموه مستقبلًا.